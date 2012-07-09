Верстка 1 страницы, срочно.

Ссылка на адрес в приложении.

Это,джипег. 1 страница.

В чем сложность,что есть только этот джипег,псд нету.

Необходимо сверстать с джипега.

100% совпадения я не прошу,но максимально похоже нужно сделать.

И сделать необходимо до завтрашнего утра и разместить по той же ссылки.

Жду Ваших предложений.