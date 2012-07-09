Верстка 1 страницы, срочно.

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок180 просмотров

Ссылка на адрес в приложении.

Это,джипег. 1 страница.

В чем сложность,что есть только этот джипег,псд нету.

Необходимо сверстать с джипега.

100% совпадения я не прошу,но максимально похоже нужно сделать.

И сделать необходимо до завтрашнего утра и разместить по той же ссылки.

Жду Ваших предложений.

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

FedorCD
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

FedorCD
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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