Разработать верстку и js на основе предоставленных макетов. Ссылка на макеты: http://work.clean-code.ru/project/36766/597436/
Доработка шаблона на Wordpress
Необходимо сделать доработку шаблона в соответствии с ТЗ представленным ниже.
Прошу указать цены и сроки (грабительские бюджеты не предлогать).
Все вопросы в личку
ТЗ на доработку шаблона.
1. Сделать так, чтобы описание раздела появлялось, только на первой разделе.
Пример: на стр. http://ceramicstroi.ru/category/mebel-dlya-vannoj/valente/ описание есть,
а на стр. http://ceramicstroi.ru/category/mebel-dlya-vannoj/valente/page/2/ нету.
фишка в том, что нужно как то сделать, чтобы была возможность для первой страницы раздела
прописывать один текст, а для всех остальных другой.
1.1 метатеги для разделов. Необходимо обеспечить возможность прописывать метатеги для разделов
и подразделов.
Примечание. Все изменения (за иссключением метатегов) не должны касаться раздела
Керамическая плитка http://ceramicstroi.ru/category/keramicheskaya-plitka/
1.2 Глюк с картинками. При публикации картинки в разделе она как бы режиться по краям
Пример: http://ceramicstroi.ru/category/vanny/chugunnye-vanny/jacob-delafon/
было бы неплохо это дело исправить
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