Доработка шаблона на Wordpress

Необходимо сделать доработку шаблона в соответствии с ТЗ представленным ниже.

Прошу указать цены и сроки (грабительские бюджеты не предлогать).

Все вопросы в личку

ТЗ на доработку шаблона.

1. Сделать так, чтобы описание раздела появлялось, только на первой разделе.

Пример: на стр. http://ceramicstroi.ru/category/mebel-dlya-vannoj/valente/ описание есть,

а на стр. http://ceramicstroi.ru/category/mebel-dlya-vannoj/valente/page/2/ нету.

фишка в том, что нужно как то сделать, чтобы была возможность для первой страницы раздела

прописывать один текст, а для всех остальных другой.

1.1 метатеги для разделов. Необходимо обеспечить возможность прописывать метатеги для разделов

и подразделов.

Примечание. Все изменения (за иссключением метатегов) не должны касаться раздела

Керамическая плитка http://ceramicstroi.ru/category/keramicheskaya-plitka/

1.2 Глюк с картинками. При публикации картинки в разделе она как бы режиться по краям

Пример: http://ceramicstroi.ru/category/vanny/chugunnye-vanny/jacob-delafon/

было бы неплохо это дело исправить