Натянуть дизайн на Amiro CMS

Есть макеты дизайна, их нужно сверстать вот под этот портал http://www.saloed.net/social_engine/2765-novyy-gorodskoy-portal-40.html ( демо http://www.vislo.ru/ ) Есть полное ТЗ. Т.к. в этом портале уже все модули готовые, то для программера не будет особых трудностей все ...