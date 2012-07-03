Есть фильтр товаров для магазина. По брендам и доп хара-кам. Нужно бренды сделать аналогично доп характеристикам раскрывающимся списком и визуально оформить, чтобы понятно посетителю что это не простой текст. Скриншот чтоб стала ...
Верстка готового дизайна
Нужна верстка дизайна. Сайт на drupal 6.
Главная: http://s019.radikal.ru/i605/1206/fd/ed64abd0abae.jpg
Внутренняя: http://s019.radikal.ru/i612/1206/fd/a883e68160fe.jpg
Анимации нет, всё статично.
Возможны изменения в дизайне.
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