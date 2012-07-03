Верстка готового дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок239 просмотров

Нужна верстка дизайна. Сайт на drupal 6.

Главная: http://s019.radikal.ru/i605/1206/fd/ed64abd0abae.jpg

Внутренняя: http://s019.radikal.ru/i612/1206/fd/a883e68160fe.jpg

Анимации нет, всё статично.

Возможны изменения в дизайне.

Drupal
13 лет назад
zedfoxx
Илья 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров