Сделать раскрывающийся список

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок194 просмотра

Есть фильтр товаров для магазина. По брендам и доп хара-кам. Нужно бренды сделать аналогично доп характеристикам раскрывающимся списком и визуально оформить, чтобы понятно посетителю что это не простой текст.

Скриншот чтоб стала понятной задача

http://clip2net.com/s/25oEB

Предлагайте Ваши цены

PS. Задача решена.

13 лет назад
Novelo
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров