нужно: сверстать дизайн, настроить на DLE
Сделать раскрывающийся список
Есть фильтр товаров для магазина. По брендам и доп хара-кам. Нужно бренды сделать аналогично доп характеристикам раскрывающимся списком и визуально оформить, чтобы понятно посетителю что это не простой текст.
Скриншот чтоб стала понятной задача
Предлагайте Ваши цены
PS. Задача решена.
Заявки фрилансеров
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