Сверстать одну страничку

Большое спасибо Алексею за проект. Работаю с ним впервые и восхищаюсь легкостью общения и удобством сотрудничества. Он хороший специалист, добропорядочный и очень пунктуальный заказчик, но и прекрасный человек!!! Человек реально знает что ему нужно в проекте, а это довольно ускоряет и облегчает работу. Таких людей побольше бы на сайте..и не только на сайте!!! Очень доволен! Спасибо!