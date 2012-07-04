Нужно сделать одну страничку в html с поддержкой live support. картинку визитки скину на почту.
Сверстать одну страничку
Сверстать из исходника PSD одну страничку в html.
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