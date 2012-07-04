Сверстать одну страничку

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Завершен22 заявки168 просмотров

Сверстать из исходника PSD одну страничку в html.

HTML
13 лет назад
Mexico77
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Эрик отлично справился с задачей! Быстро, качественно и в срок. Небольшие дополнения (в том числе, которых не было в ТЗ) и поправки, которые появлялись во время работы вносил очень быстро, а главное без лишних слов и бесплатно. Работой очень доволен. В случае новых проектов обязательно обращусь повторно.
Большое спасибо Алексею за проект. Работаю с ним впервые и восхищаюсь легкостью общения и удобством сотрудничества. Он хороший специалист, добропорядочный и очень пунктуальный заказчик, но и прекрасный человек!!! Человек реально знает что ему нужно в проекте, а это довольно ускоряет и облегчает работу. Таких людей побольше бы на сайте..и не только на сайте!!! Очень доволен! Спасибо!

Заявки фрилансеров

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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