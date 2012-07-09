Надо сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок275 просмотров

Во вложении стартовая. всего 5 страниц

Необходима качественная кроссбраузерная верстка с JavaScript

По срокам в идеале иметь на завтра - послезавтра. Но качество в первую голову.

JavaScript
13 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

ShaydaAndrey
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$70
2 дня
Все сделал вовремя и в срок. Рекомендую работать с этим специалистом и сам еще буду.
+ хороший заказчик при хорошем сотрудничестве.

Заявки фрилансеров

ShaydaAndrey
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад