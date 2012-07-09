Нужно сделать страницу по типу: http://magazine.mamamia.ua/. Вместо меню, которое у них открывается по клику будет буклет похожего типа. Буклет готов, нужна только страница и оптимизация графики буклета для веб, ...
Надо сверстать сайт
Во вложении стартовая. всего 5 страниц
Необходима качественная кроссбраузерная верстка с JavaScript
По срокам в идеале иметь на завтра - послезавтра. Но качество в первую голову.
Выбранный исполнитель
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