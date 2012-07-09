Надо сверстать сайт

Требуется доработать одностраничный сайт-визитку. Есть уже начатая верстка страницы. Весь сайт представляет собой одну длинную страницу разбитую на логические разделы. Всего на странице 3 раздела 2 из которых уже готовы. Нужно выполнить 4 ...