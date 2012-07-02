Доработка одностроничной визитки с jquery

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки138 просмотров

Требуется доработать одностраничный сайт-визитку. Есть уже начатая верстка страницы. Весь сайт представляет собой одну длинную страницу разбитую на логические разделы. Всего на странице 3 раздела 2 из которых уже готовы.

Нужно выполнить 4 элементарные задачи:

1) Сделать меню сайта "прилипающим" к верхней части экрана, чтобы меню не уползало за пределы видимости.

2) Добавить jquery скрипт (типа jquery-scrollspy) для перемещения выделения меню в зависимости от текущего состояния скролла страницы

3) Повесить собыитие на меню (клик на пункте меню). Как обработчик события - прокрутка к нужному разделу сайта.

4) Добавить 3й раздел сайта - контакты. Туда воткнуть объект яндекс карты и контактные данные (телефон, адрес)

На работу отвожу максимум неделю :) Но сам оцениваю трудозатраты как 2 дня :)

jQuery
13 лет назад
alleksei
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$25
2 дня

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yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад

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