Шаблон Joomla из PSD

Шерзод - очень хороший работодатель Плодотворно поработали Исходники очень хорошего качества Чётко знает что хочет - из чего получается идеальное ТЗ Оплатил всё в срок и даже добавил премию + 1000%-ная адекватность и интересное общение Коллеги, работайте с Шерзодом смело - не пожалеете В общем - мой + и 10 баллов Надеюсь на продолжение сотрудничества С уважением Владислав