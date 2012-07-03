Шаблон Joomla из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок199 просмотров

Нужно сделать шаблон из PSD

прошу указать стоимость на вашу услуги....

работа срочная.... и емееться постоянные заказы... если сойдемься по цене гарантирую постоянные заказы... бюджет не большой

Joomla
13 лет назад
gd-art
Шерзод 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад
$200
2 дня
Отличный исполнитель! Заказывал шаблон для сайта, вся работа была сделана качественно и раньше чем предполагалось, несмотря на большое количество уточнений и доработок. Особенно нравится, что человек понимает даже не опотного юзера в данной сфере, с пол слова. Советаю всем!!!
Шерзод - очень хороший работодатель Плодотворно поработали Исходники очень хорошего качества Чётко знает что хочет - из чего получается идеальное ТЗ Оплатил всё в срок и даже добавил премию + 1000%-ная адекватность и интересное общение Коллеги, работайте с Шерзодом смело - не пожалеете В общем - мой + и 10 баллов Надеюсь на продолжение сотрудничества С уважением Владислав

Заявки фрилансеров

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад

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