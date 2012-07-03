На примере существующего сайта http://indiqo.eu/demos/responsify/index.htm, разработаны psd страницы нового сайта. Задача сверстать его в валидной верстке (опять таки по примеру существующего сайта, можно тупо грабить код, только удалять ненужное). Оставить нужные jquery ...
Шаблон Joomla из PSD
Нужно сделать шаблон из PSD
прошу указать стоимость на вашу услуги....
работа срочная.... и емееться постоянные заказы... если сойдемься по цене гарантирую постоянные заказы... бюджет не большой
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