Сверстать сайт на основе существующего аналога

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок236 просмотров

На примере существующего сайта http://indiqo.eu/demos/responsify/index.htm, разработаны psd страницы нового сайта.

Задача сверстать его в валидной верстке (опять таки по примеру существующего сайта, можно тупо грабить код, только удалять ненужное). Оставить нужные jquery наработки с сайта донора.

Кроссобраузерность: отбрасываем IE 6,7. Актуальные версии браузеров текущие -2 версии (FF12, 11 etc).

Сроки: до 3ех дней.

Есть еще один такой же заказ, где нужны те же навыки + знание jquery.

Соответственно ищется исполнитель который может хорошо грабить, убирать ненужное с кода, вставлять нужную графику и допиливать jquery при необходимости. На выходе такой человек получает 2 заказа точно и в последующем еще регулярные заказы такого же плана.

jQuery
13 лет назад
daykkin
Павел 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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