Верстка сайта DLE.

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Закрыт4 заявки145 просмотров

Нужно сверстать макет и натянуть на:

DLE 9.0

DLE Forum 2.5

Макет простой, без сложных элементов.

Жду от вас: Сроки, примеры работы и цену.

DLE
13 лет назад
Anhelone
Егор 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров