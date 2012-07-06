Чистая блочная dtd4, HTML-верстка спрайтами

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок187 просмотров

Требуется сверстать чистый HTML из PSD макета. Спрайтами, блоками под dtd4 доктайп. Кроссбраузерный, валидный, без js, можно использовать html5 с костылями, псевдоризина от 980 до 1300.

Срок - сутки, оплата по факту проверки на соответствия. Макет на почту выбраного исполнителя. Превью в аттаче.

Стоимость в паблик. Выбор по бюджету и портфолио. Космические студии - мимо, пожалуйста.

HTMLJavaScript
13 лет назад
mr_Usy
Юрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lunaropus_del
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
13 лет назад
$20
1 день
Большое спасибо Александру. Сделал оперативно, за день, как и обещал. Мелкие правки внес быстро. Очень грамотный верстальщик.
Четко поставленная задача, оплата в срок, рекомендую.

Заявки фрилансеров

lunaropus_del
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
13 лет назад

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