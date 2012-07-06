Чистая блочная dtd4, HTML-верстка спрайтами

Требуется сверстать чистый HTML из PSD макета. Спрайтами, блоками под dtd4 доктайп. Кроссбраузерный, валидный, без js, можно использовать html5 с костылями, псевдоризина от 980 до 1300.

Срок - сутки, оплата по факту проверки на соответствия. Макет на почту выбраного исполнителя. Превью в аттаче.

Стоимость в паблик. Выбор по бюджету и портфолио. Космические студии - мимо, пожалуйста.