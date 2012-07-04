Сверстать 2 страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок369 просмотров

Нужно сверстать 2 страницы. Главную и внутреннюю. Верстка должна быть валидная на дивах. В хедере есть слайдер (картинки прокручивающиеся)

13 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена в срок (вообще без задержек, даже на минуту) и очень качественно. Редко встречаются такие исполнители. Спасибо. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик! Четко описанная задача и своевременная оплата - это то, что делают работу приятной с данным человеком!

Заявки фрилансеров

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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