Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть дизайн интернет магазина . Webasyst
Сверстать 2 страницы
Нужно сверстать 2 страницы. Главную и внутреннюю. Верстка должна быть валидная на дивах. В хедере есть слайдер (картинки прокручивающиеся)
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