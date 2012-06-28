Вёрстка форматов: Rich-media, TopLine, AdSpot

Бюджет по договоренности

Вёрстка рекламных форматов: Rich-media, TopLine, AdSpot...

Нужно сверстать набор рекламных форматов:

- Rich-media

- TopLine / CatFish

- AdSpot / VK Message

- ClickUnder

Нужны только контейнеры. Кроссбраузерные, и, где возможно, валидные. Должны работать и смотреться одинаково в разных типах и качествах вёрстки. В общем, должны быть сделаны очень грамотно и качественно – работу оплачу соответственно.

Приглашаю опытных фрилансеров, с отзывами, желательно, с опытом в подобных делах. Указывайте бюджет и сроки.