Сделать элементарную вёрстку. Сроки: сегодня. Кросбраузерность: іе7+, Opera, Chrome, Safari, FireFox. Текст в шапке - кликательная картинка (ссылка на картинке). Меню текстом - списком ...
Вёрстка готового дизайна (создать шаблон) для DLE
Ищу верстальщика с опытом работы с шаблонами для DLE (DataLife Engine)
для создания шаблона (вёрстки) для сайта из уже готового дизайна.
Дизайн, который нужно интегрировать в сайт: http://www.templatemonster.com/ru/demo/30165.html
Файлы дизайна передам по e-mail.
Сайт, для которого нужно подготовить шаблон: http://prostoeda.ru/
Работа будет проходить на моём поддомене с установленным на нём сайтом поэтапно:
- я пересылаю вам все необходимые файлы с дизайном и даю доступ к поддомену;
- далее мы оговариваем часть работы, например: нужно интегрировать background и определённый вид меню в шаблон движка;
- вы верстаете эту часть работы, показываете мне, если всё в порядке, я переношу сделанную часть вёрстки на основной сайт и мы оговариваем следующую часть работы.
Оплата либо по окончанию каждого куска работы, либо в конце всё целиком (второе предпочтительнее).
По окончании работы оставлю положительный отзыв.
Критерии выбора верстальщика:
- по количеству похожих сделанных работ (т.е. по опыту и качеству сделанных ранее работ);
- по цене (важнее качество, а не цена).
В заявке указывайте ссылки на сделанные вами шаблоны для DLE и ориентировочную (на ваш взгляд) стоимость работы за интеграцию шаблона в сайт целиком.
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