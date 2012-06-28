Вёрстка готового дизайна (создать шаблон) для DLE

Ищу верстальщика с опытом работы с шаблонами для DLE (DataLife Engine)

для создания шаблона (вёрстки) для сайта из уже готового дизайна.

Дизайн, который нужно интегрировать в сайт: http://www.templatemonster.com/ru/demo/30165.html

Файлы дизайна передам по e-mail.

Сайт, для которого нужно подготовить шаблон: http://prostoeda.ru/

Работа будет проходить на моём поддомене с установленным на нём сайтом поэтапно:

- я пересылаю вам все необходимые файлы с дизайном и даю доступ к поддомену;

- далее мы оговариваем часть работы, например: нужно интегрировать background и определённый вид меню в шаблон движка;

- вы верстаете эту часть работы, показываете мне, если всё в порядке, я переношу сделанную часть вёрстки на основной сайт и мы оговариваем следующую часть работы.

Оплата либо по окончанию каждого куска работы, либо в конце всё целиком (второе предпочтительнее).

По окончании работы оставлю положительный отзыв.

Критерии выбора верстальщика:

- по количеству похожих сделанных работ (т.е. по опыту и качеству сделанных ранее работ);

- по цене (важнее качество, а не цена).

В заявке указывайте ссылки на сделанные вами шаблоны для DLE и ориентировочную (на ваш взгляд) стоимость работы за интеграцию шаблона в сайт целиком.