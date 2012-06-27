Требуется сверстать 17 страниц дизайна – http://makepreview.ru/11485608031340834095 Те, кто ищут халяву и те, кому надо сделать "кое как" лишь бы работало-прошу не беспокоить. *HTML5 + CSS3 *Кроссбраузерность (IE, ff, ...
Верстка и программирование интерфейса магазина
ЗАДАЧА:
Сверстать главную страницу интернет магазина.
• На странице присутствуют сложные элементы управления, в том числе Drag&Drop, поэтому необходимо хорошее знание JavaScript, и в частности jQuery.
• Валидная XHTML1 (strict) верстка - обязательное условие.
• Современная верстка слоями, грамотное использование CSS.
• Кроссбраузерная верстка.
Требования к исполнителю:
• Желательно проживание в Петербурге или окрестностях
• Возможность работать как удаленно так и в офисе для общения с разработчиками.
• Язык сайта английский — желательно понимание письменного текста.
• Уверенное владение фотошопом.
• Наличие портфолио сделанных работ. Предпочтительно в области интернет-коммерции.
Роль главной эмоциональной и функциональной составляющей играет т.н. "визуальный анимированный модуль", с помощью которого происходит навигация по магазину и поиск товаров.
Поэтому вам предстоит:
• Анимировать программными/скриптовыми методами подготовленные 2d графические элементы для создания иллюзии 3х-мерности. Что важно – без Флеша.
• Обеспечение взаимодействия графических элементов с базой данных товаров в реальном времени.
• Творчески организовать вывод на экран пользователя большого количества графики с минимальными задержками.
• Запрограммировать динамическое обновление данных на стороне пользователя во время процесса поиска товаров и его фильтрации.
• Использовать Ваш опыт в атмосфере творческой свободы: свобода выбора технических решений для реализации поставленных задач.
Детальное описание задания и изображения прикреплены
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