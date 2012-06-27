Верстка и программирование интерфейса магазина

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки123 просмотра

ЗАДАЧА:

Сверстать главную страницу интернет магазина.

• На странице присутствуют сложные элементы управления, в том числе Drag&Drop, поэтому необходимо хорошее знание JavaScript, и в частности jQuery.

• Валидная XHTML1 (strict) верстка - обязательное условие.

• Современная верстка слоями, грамотное использование CSS.

• Кроссбраузерная верстка.

Требования к исполнителю:

• Желательно проживание в Петербурге или окрестностях

• Возможность работать как удаленно так и в офисе для общения с разработчиками.

• Язык сайта английский — желательно понимание письменного текста.

• Уверенное владение фотошопом.

• Наличие портфолио сделанных работ. Предпочтительно в области интернет-коммерции.

Роль главной эмоциональной и функциональной составляющей играет т.н. "визуальный анимированный модуль", с помощью которого происходит навигация по магазину и поиск товаров.

Поэтому вам предстоит:

• Анимировать программными/скриптовыми методами подготовленные 2d графические элементы для создания иллюзии 3х-мерности. Что важно – без Флеша.

• Обеспечение взаимодействия графических элементов с базой данных товаров в реальном времени.

• Творчески организовать вывод на экран пользователя большого количества графики с минимальными задержками.

• Запрограммировать динамическое обновление данных на стороне пользователя во время процесса поиска товаров и его фильтрации.

• Использовать Ваш опыт в атмосфере творческой свободы: свобода выбора технических решений для реализации поставленных задач.

Детальное описание задания и изображения прикреплены

CSSJavaScriptjQuery
13 лет назад
ssypchenko
Сергей 
54 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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