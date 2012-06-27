Необходимо адаптировать шаблон существующего сайта, посторенного на базе Joomla 1.0, для Joomla 2.5.
Сверстать дизайн без натяжки на CMS
Требуется сверстать 17 страниц дизайна – http://makepreview.ru/11485608031340834095
Те, кто ищут халяву и те, кому надо сделать "кое как" лишь бы работало-прошу не беспокоить.
*HTML5 + CSS3
*Кроссбраузерность (IE, ff, Opera, Safari, Chrome)
*Валидность
*SEO-дружелюбность
*Максимальная оптимизация, чистота, легкость кода, семантика и логичность
*Умение верстать грамотную резину, чтобы работало и под мобильными устройствами без искажений.
*Адекватная оценка своих возможностей и сроков.
Цену прошу назвать самим.
Заявки фрилансеров
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