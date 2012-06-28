Срочно сверстать одну страничку

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок212 просмотров

срочно сверстать одну страничку с формой обратной связи.

валидно, кроссбраузерно, блоками, проверка по пиксель перфект.

13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

kinglance
Дима 
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-1)
13 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена хорошо и в срок.
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

kinglance
Дима 
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-1)
13 лет назад

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