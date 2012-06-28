Добрый день,требуется сверстать 3 легкие страницы(в 2-х из них только меняется контент).Jpeg в приложении.Пишите сроки и цену.
Срочно сверстать одну страничку
срочно сверстать одну страничку с формой обратной связи.
валидно, кроссбраузерно, блоками, проверка по пиксель перфект.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно сверстать 1 страницу. Заглушку для сайта, пока он в разработке. Макет в векторе. Формат ai. Максимально нужно сверстать через css и спрайты. С минимальной вставкой больших картинок, чтобы страница ...Завершен13 лет назад
- $50
Есть готовый дизайн (2 psd) Главная и одна внутренняя. Нужно заверстать для WordPress - прицепив плагины. Дизайн простой. - Покажу выбранному исполнителю. Оплата либо по факту, либо человеку с ...Завершен13 лет назад
Нужно пофиксить некоторые моменты: Поправить теги (h1, keywords, descriptions и тд) Починить котировки валют (данные выдаются не верные) Расширить место под баннер в шапке (нужен более широкий формат, если его ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
На сайте нужно сделать всплывающую строку с телефоном и несколькими ссылками. Строка должна появляться при прокручивании экрана вниз, ниже определенного уровня и после появления всегда быть на экране вверху. Похожий механизм здесь bonsport.ru. В самом ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
нужно: - сделать верстку в html5 - настроить на dle пример: сайт tvcok.ru- нужна такая настройка.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Сверстать по макету 2 страницы, обязательные условия: *Спрайтами (до 2х) *DIV'aми *При наведении на иконку должен появляться попап с описанием. *Основные блоки без ущерба растягивались в высоту. *Поддержка основных тегов ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте мне нужно быстро сверстать сайт, нужна только голая верстка, кроссбраузерная и валидная. Но зато без пристыковки к движку. предмакет для просмотра во вложении. от Вас цена и сроки...HTML-верстка18 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт на PHP. Нужно привести шаблон и вывод всех станиц в соответствие с W3C.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Крайний срок 28.06.2012 (первая половина дня) Все материалы прилагаю к задаче (макеты, описания, исходники, пример верстки)HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад