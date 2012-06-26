Привести сайт на PHP в соответствие с W3C

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  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки100 просмотров

Сайт на PHP. Нужно привести шаблон и вывод всех станиц в соответствие с W3C.

PHP
13 лет назад
seomasterstudio
Владимир 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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