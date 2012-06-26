необходимо сделать верстку центральной части двух новых страниц (базовый шаблон этой страницы уже разработан), прикрутить эти шаблоны к готовому сайту на джумле (пока это будут статичные страницы) работы на несколько часов, подробности ...
Привести сайт на PHP в соответствие с W3C
Сайт на PHP. Нужно привести шаблон и вывод всех станиц в соответствие с W3C.
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