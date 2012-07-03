Верстка ИМ. Приватно для Максима Бибко

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Завершен1 заявка111 просмотров

верстка ИМ магазина 10 страниц в НТМЛ

условие приема работы - соответствие верстки ПСД макетам 1 в 1. Срок 2-ва дня.

13 лет назад
an-kor
Юрий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mbibko
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Максим честно заслуживает именно 10-ти бального отзыва. Качественно и вовремя выполняет свою работу и просто приятен в общении. П.С. Максим, немножко больше внимание к ИЕ;) Выходите сегодня на связь.
Очень доволен сотрудничеством с Юрием, выполнил уже два заказа, своевременная, адекватная оплата, приятное общение.

Заявки фрилансеров

mbibko
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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