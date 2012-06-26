Вёрстка shopcms

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка91 просмотр

Необходимо сверстать и натянуть макет на shopcms

макет:

http://irrigator.ru/1.jpg

http://irrigator.ru/11.jpg

http://irrigator.ru/111.jpg

Указывайте пожалуйста цену и срок!

13 лет назад
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • HTML-правка страницы подписки

    Нужно добавить на имеющуюся страницу подписки один пункт, который разворачивается/сворачивается при клике как на текст заглавия или иконку рядом. Цель, чтобы не загромождать страницу подписки лишним текстом, и чтобы не было скроллинга ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • HTML-верстка главной страницы

    $50

    Нужен опытный человек для верстки 1 главной страницы. Требования: - корректное отображение во всех браузерах, включая 6 - проверка кода по XHTML 1.0 Strict - верстка может быть табличной, ...

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    $50

    сайт визитка с выпадающим меню и слайдером на главной требование, - 1в1 с ПСД файлом срок, - желательно один день

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переверстать макет

    $50

    Добрый день. Имеется Joomla 1.5 + Virtuemart Шаблон в psd Пример того что уже сделано Сроки четвер до 12.00 Цена 1300 рублей Оплата - вебмани ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо сверстать сайт. Система написана на ASP .NET MVC(а это значит что верстать надо будет .cshtml файлы) дизайн в PSD.

    ASP.NET
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад