Нужна хорошая верстка лендинга.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка119 просмотров

Срочно нужно сверстать один лендинг. Срок 1 день.

13 лет назад
AtskiySOTONA
Антон 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$30
1 день
Хамбат, спасибо Вам за отличное качество и оперативность! Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество!)
Спасибо за работу. Всегда на связи, вежливый. Оплату произвел во-время и без каких либо задержек. Вообщем работать с такими людьми одно удовольствие. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад

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