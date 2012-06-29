Разметка области

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок118 просмотров

Необходимо в шаблоне HTML разметить правую область страницы под баннер. Всего 10 HTML страниц. Задание в приложенном файле

HTML
13 лет назад
dittmer
Никита 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад
$40
1 день
Все сделано быстро и качественно. Продолжу работать с эти исполнителем!
Очень доволен сотрудничеством Никита - замечательный заказчик Интересный проект, адекватное общение, оплата точно в срок и как договаривались В общем - мой + и 10 баллов Надеюсь на продолжение сотрудничества

Заявки фрилансеров

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад

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