Требуется верстка дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки443 просмотра

под популярные браузеры : опера, фаерфокс, сафари, гугл хром, эксплорер

без движка

страниц будет свыше 100 точно, точное кол-во сейчас не могу сказать работу сделать надо до конца мес

задание буду выдавать пачками по несколько страниц, сделали получили оплату и так далее.

оставляйте заявки в личку напишу что верстать

13 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mr_temi4
Артем 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

mr_temi4
Артем 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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