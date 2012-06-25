Нужна хорошая верстка 1 страницы. Заверстать необходимо блок с партнерами, он должен скролиться автоматом и при клике влево-вправо, форма и кнопка "вверх" внизу.
Требуется верстка дизайна
под популярные браузеры : опера, фаерфокс, сафари, гугл хром, эксплорер
без движка
страниц будет свыше 100 точно, точное кол-во сейчас не могу сказать работу сделать надо до конца мес
задание буду выдавать пачками по несколько страниц, сделали получили оплату и так далее.
оставляйте заявки в личку напишу что верстать
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Всем привет, Требуется доработать шаблон под Joomla. Имеется скрин в jpg. Сроки 1 день.Закрыт13 лет назад
- $100Завершен13 лет назад
- $50
В шапку в ставить горизонтальное меню. Переделать отображение товара в категориях. Сделать, чтоб при наведении на картинку товара появлялась рамка. И еще пару мелочей. Требуется опытный программист.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сайт переделывается под джумлу. Надо перенести старый дизайн на джумлу, сделать шаблон.HTML-верстка13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $7
Есть страница: http://osc.template-help.com/osc_26588/index.php Надо написать все на кириллице (можно просто "тест" везде), сверстать и выложить на FTP. Фон и все картинки должны лежать в папке img на сервере.Завершен13 лет назад
Нужно сверстать шаблон дизайна для интернет-магазина под CMS и настроить ее для работы. Ассортимент в магазине достаточно большой - 5-10 тысяч товарных позиций. Рассматриваются разные CMS, чтобы работали стабильно и быстро, рассмотрю все варианты.HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
По ссылке http://narod.ru/disk/53931446001.87c36f7d9d4b03de7bcaf855c9513c05/kosmetikasea.zip.html в архиве находятся 2 каталога. Один с файлами неизвестной CMS, другой с шаблоном дизайна - который надо к ней прикрутить взамен существующего.Завершен13 лет назад
Нужно "передрать" дизайн с сайта, немного его подкорректировав сайт-донор http://www.segwaypalma.com/ на базе него делаем сайт проката Segway для другого региона Ваша задача: вариант a) - всё кроме ...Завершен13 лет назад
Нужно "тупое" добавление информации на сайт. тексты и фото есть. http://kvvspb.ru/node/16 в указанные там разделы. Интересует стоимость за одну позицию...Завершен13 лет назад