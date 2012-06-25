Требуется верстка дизайна

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без движка

страниц будет свыше 100 точно, точное кол-во сейчас не могу сказать работу сделать надо до конца мес

задание буду выдавать пачками по несколько страниц, сделали получили оплату и так далее.

оставляйте заявки в личку напишу что верстать