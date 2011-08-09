mr_temi4

Артем mr_temi4

 
38 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Кравченко Артем (mr_temi4)
Пунктуальный, ответственный, стрессоустойчивый. Пришлось делать доработки, но не по вине исполнителя, а из-за тонкостей проекта. Рекомендую! Буду сотрудничать еще.
Спасибо за оказанное доверие. Было приятно работать, все рабочие моменты решались оперативно и совершенно адекватно. Заказчик знает, что нужно, и формулирует задачи четко и корректно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
busylady
Ольга 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта по макету + логотип
Работа выполнена отлично. Дизайн несколько раз переделывали, но в результате получилось даже лучше, чем я ожидала. Действительно креативно, нестандартно. Немного только по срокам затянулось Верстка сайта сделана качественно и в срок. Благодарю Артема за терпение и трудолюбие! А также за умение принимать критику :) Удачи в новых проектах!
cbk
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1000
10 баллов
12 лет назад
Туристический портал под ключ
Спасибо Артему и его команде за качественно выполненную работу. Ни разу не пожалел что доверил ему достаточно сложный проект. Работа была выполнена на отлично! Всегда был на связи и нужные правки делал очень быстро. Рекомендую. Будем сотрудничать и дальше!
Indast
Юрий 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Дизайн для промышленного портала на CMS Drupal
Отличная работа в области дизайна и верстки. Очень удивил и порадовал. Спасибо!
Спасибо за оказанное доверие и предельно комфортное сотрудничество. Заказчика заслуживает высочайших похвал. Во всех отношениях было приятно работать. Желаю его проекту процветания и многотысячной аудитории постоянных читателей.
Ответный отзыв
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Изменения в сайте на CMS Drupal
Оперативно и четко справился с поставленной задачей! будем и дальше сотрудничать!
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $300
от 6 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга