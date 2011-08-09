Портфолио
- Свой мастер152 просмотра
- Баннер рекламный 600*400163 просмотра
- Интернет магазин Насосов и оборудования168 просмотров
- Дизайн интернет магазина швейных аксессуаров190 просмотров
- Дизайн сайт для АН "Реалти360" (inside)118 просмотров
- Дизайн сайт для АН "Реалти360"113 просмотров
- Сайт компании по продаже насосов133 просмотра
- Одностраничный сайт-визитка для Bella Vista243 просмотра
- Логотип для стоматологического центра Bella-Vista140 просмотров
- Персональный сайт учителя106 просмотров
- Гостиничный комплекс "Аркада"130 просмотров
- Агенство Недвижимости Камелот209 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
11 лет назад
Пунктуальный, ответственный, стрессоустойчивый. Пришлось делать доработки, но не по вине исполнителя, а из-за тонкостей проекта. Рекомендую! Буду сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Спасибо за оказанное доверие. Было приятно работать, все рабочие моменты решались оперативно и совершенно адекватно. Заказчик знает, что нужно, и формулирует задачи четко и корректно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$250
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена отлично. Дизайн несколько раз переделывали, но в результате получилось даже лучше, чем я ожидала. Действительно креативно, нестандартно. Немного только по срокам затянулось Верстка сайта сделана качественно и в срок. Благодарю Артема за терпение и трудолюбие! А также за умение принимать критику :) Удачи в новых проектах!
$1000
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Артему и его команде за качественно выполненную работу. Ни разу не пожалел что доверил ему достаточно сложный проект. Работа была выполнена на отлично! Всегда был на связи и нужные правки делал очень быстро. Рекомендую. Будем сотрудничать и дальше!
$500
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа в области дизайна и верстки. Очень удивил и порадовал. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за оказанное доверие и предельно комфортное сотрудничество. Заказчика заслуживает высочайших похвал. Во всех отношениях было приятно работать. Желаю его проекту процветания и многотысячной аудитории постоянных читателей.
$100
10 баллов
13 лет назад
Оперативно и четко справился с поставленной задачей! будем и дальше сотрудничать!
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $300
от 6 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга