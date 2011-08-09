Работа выполнена отлично. Дизайн несколько раз переделывали, но в результате получилось даже лучше, чем я ожидала. Действительно креативно, нестандартно. Немного только по срокам затянулось Верстка сайта сделана качественно и в срок. Благодарю Артема за терпение и трудолюбие! А также за умение принимать критику :) Удачи в новых проектах!