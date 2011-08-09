Дизайн для промышленного портала на CMS Drupal

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок269 просмотров
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Основные разделы: главная, рубрики (6 основных рубрик, содержащих новости, статьи, обзоры и остальную активность портала касательно конкретной рубрики), каталог предприятий, резюме и вакансии, доска объявлений, форум, техническая библиотека, архив (анонсы, новости, статьи, обзоры, бренды в основных рубриках портала). Пользовательский функционал портала доступен профилю частного пользователя и профилю компании.

В качестве частичного примера оформления интересные идеи реализованы на http://inter.ua.

Drupal
13 лет назад
Indast
Юрий 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mr_temi4
Артем 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$500
14 дней
Отличная работа в области дизайна и верстки. Очень удивил и порадовал. Спасибо!
Спасибо за оказанное доверие и предельно комфортное сотрудничество. Заказчика заслуживает высочайших похвал. Во всех отношениях было приятно работать. Желаю его проекту процветания и многотысячной аудитории постоянных читателей.
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