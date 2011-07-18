Дизайн магазина контактных линз

В короткий срок (до 17.00 вечера вторника 14.06) нужно предоставить концепцию (без деталей) дизайна главной страницы.

До четверга - второй вариант. Возможно, попрошу отрисовать внутреннюю.

Всю работу завершить необходимо до 19.06.

Убедительно прошу адекватно оценить свои возможности, т к при невыполнении существует угроза срыва проекта.

Идеи предоставлю лично выбранному исполнителю.

Оплата: ЯД с протекцией. Код - при выполнении первого этапа работы точно и в срок.

С исполнителями без репутации и отзывов не работаю.

При срывах сроков - с исполнителя вычитаю 5% от суммы контракта в сутки.