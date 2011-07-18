Дизайн магазина контактных линз

Необходим хороший, тематичный дизайн для магазина канцелярских товаров. Все требования и материалы в приложении - техническом задании (tz.rar) Внимание! Без достаточного кол-ва ВАШИХ работ с магазинной тематикой в портфолио просьба не беспокоить! Сроки на все про ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В короткий срок (до 17.00 вечера вторника 14.06) нужно предоставить концепцию (без деталей) дизайна главной страницы.
До четверга - второй вариант. Возможно, попрошу отрисовать внутреннюю.
Всю работу завершить необходимо до 19.06.
Убедительно прошу адекватно оценить свои возможности, т к при невыполнении существует угроза срыва проекта.
Идеи предоставлю лично выбранному исполнителю.
Оплата: ЯД с протекцией. Код - при выполнении первого этапа работы точно и в срок.
С исполнителями без репутации и отзывов не работаю.
При срывах сроков - с исполнителя вычитаю 5% от суммы контракта в сутки.
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