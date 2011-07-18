Дизайн магазина контактных линз

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок302 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В короткий срок (до 17.00 вечера вторника 14.06) нужно предоставить концепцию (без деталей) дизайна главной страницы.

До четверга - второй вариант. Возможно, попрошу отрисовать внутреннюю.

Всю работу завершить необходимо до 19.06.

Убедительно прошу адекватно оценить свои возможности, т к при невыполнении существует угроза срыва проекта.

Идеи предоставлю лично выбранному исполнителю.

Оплата: ЯД с протекцией. Код - при выполнении первого этапа работы точно и в срок.

С исполнителями без репутации и отзывов не работаю.

При срывах сроков - с исполнителя вычитаю 5% от суммы контракта в сутки.

13 лет назад
SKDM
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$350
6 дней
Отлично
Было приятно поработать с Дмитрием, своевременно оплатил работу, четко ставит задание! Рекомендую как честного и порядочного заказчика!!
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