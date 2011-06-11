Дизайн + верстка

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок190 просмотров
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Требуется сделать эксклюзивный, яркий, уникальный, дизайн для сайта по тематике грузоперевозки и подогнать под шапку сайта http://gruzotrans.com

Придумать расположение блоков и отверстать страницы сайта (WP) . Перед версткой примерно объяснить или лучше показать, как будет выглядеть страница. А так же разработка фирменного стиля: иконки, кнопки, шрифты и т.д. Дизайн должен быть без «товара» привлекать пользователей…

Креативные предложения приветствуются!!!

Предоплата возможна только с кодом протекции (не могу отдавать деньги незнакомому человеку)- после утверждения дизайна и верстки со мной.

Исполнитель работы, сам размещает свою работу на сайте +корректирует и подгоняет под сайт!!!

В общем, жду предложений. Нужен действительно суперский дизайн, просто красивый не катит!

PS

Без цен и дат прошу не беспокоить…

13 лет назад
Shatoha
87 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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