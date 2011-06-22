Нужен дизайн сайта

$33
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок347 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Планируется открытие веб-студии, нужен дизайн сайта. В дальнейшем можем давать работы по дизайну.

Примерно как выглядит сайт(структура) в приложении,l пояснения в личке или skype, icq

Креативные предложения приветсвуются!

Бюджет небольшой 1000 рублей, но придумывать ничего практически не нужно, идея нарисована от руки, схематично.

От вас - профессиональная реализация.

Оплата яндекс деньгами. Возможно webmoney - но 900wmr.

Дизайн сайта
13 лет назад
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
bratchenko
Павел 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$33
3 дня
Все сделал отлично, то что нужно!
Сергей излогал задачу четко и ясно. Проблем не возникло не одной. Был рад сотрудничеству.