Сайт + шапка на форум + верстка

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Хотелось взять на работу дизайнера для отрисовки сайта(5-6 вкладок меню) и форума(Надо чтобы поставили булку 3.8 нарисовал сайт и шапку на форум(2 шаки 1 сайт другая форум анимированные или флеш) желательно чтобы все это было в стиле 1 и 2 фаллаута и чтобы сайт был не как визитка а с лампочками и проводками. Бюджет на дизайн верстку и форум не очень велик 5-6к руб за все.
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