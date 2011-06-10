Сайт + шапка на форум + верстка

$250
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки186 просмотров
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Хотелось взять на работу дизайнера для отрисовки сайта(5-6 вкладок меню) и форума(Надо чтобы поставили булку 3.8 нарисовал сайт и шапку на форум(2 шаки 1 сайт другая форум анимированные или флеш) желательно чтобы все это было в стиле 1 и 2 фаллаута и чтобы сайт был не как визитка а с лампочками и проводками. Бюджет на дизайн верстку и форум не очень велик 5-6к руб за все.

13 лет назад
SHYLLER
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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