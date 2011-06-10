Нужен дизайн для муз. портала

Добрый день!

Требуется сделать дизайн для мп3 портала, точнее переделать готовый по структуре, переиграть новыми цветами, сделать новую шапку, лого, favicon, в целом , нужно визуально изменить всё до не узнаваемости.

Верстка не требуется!

Более подробнее о предпочтениях, ТЗ расскажу исполнителю, при личном общении!

От вас требуется креативности, опыт, быстрое понимание того что просят сделать!

Определить исполнителя, помогут ваши примеры выполненных работ!

Прошу оставлять свои и примеры и обязательно связь по icq, для более оперативной связи.

Спасибо