Дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки374 просмотра
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В прикрепленном файле приблизительная структура сайта

нужен легкий дизайн как на odnoklassniki.ru, vkontakte.ru, facebook.com

Дизайн сайта
13 лет назад
rafolancer
Рафо 
57 летГрузия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
leitoline
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
2 дня
Очень хорошо работает всем советую все просьбы о поправках внес быстро дизайн сделал даже быстрее чем сказал работал хорошо Вообщем всем советую работать с этим человеком