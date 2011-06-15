Дизайн сайта, тематика бассейны, бани, сауны и т.д

Требуется реализовать задумку по редизайну сайта. Все необходимые файлы - в приложении. Организационный момент. Планируется работа в 2 этапа: - сначала предварительный/черновой набросок, чтобы визуально определить целесообразность такого редизайна - в случае положительного решения по макету - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые.
Нужен новый дизайн на сайт http://tisrostov.ru/
Можно хорошо переделанный шаблон с templamonster и подобных сайтов.
Чем занимается компания, почитайте на сайте.
Оставляйте заявки, завтра(10.06.2011г.) уже надо начать работать, сроки не большие.
До среды (15.06.2011г.) дизайн должен быть готов.Рассчитывайте силы пожалуйста.
Если готовы сверстать, указывайте в предложении цену и срок вёрстки.
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