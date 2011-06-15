Дизайн сайта, тематика бассейны, бани, сауны и т.д

$120
Дизайн сайтовЗавершен22 заявки264 просмотра
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Здравствуйте уважаемые.

Нужен новый дизайн на сайт http://tisrostov.ru/

Можно хорошо переделанный шаблон с templamonster и подобных сайтов.

Чем занимается компания, почитайте на сайте.

Оставляйте заявки, завтра(10.06.2011г.) уже надо начать работать, сроки не большие.

До среды (15.06.2011г.) дизайн должен быть готов.Рассчитывайте силы пожалуйста.

Если готовы сверстать, указывайте в предложении цену и срок вёрстки.

Дизайн сайта
13 лет назад
naidenov_e
Евгений 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
UlianFree
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$120
5 дней
Отличный, красивый, современный дизайн. Всё было сделано качественно и в срок. Спасибо Юля за работу.
Очень приятный заказчик. Была очень рада сотрудничать. И буду рада продолжать. И вам спасибо, с такими заказчиками приятно работать. Жду новых заказов)
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