Дизайн сайта, тематика бассейны, бани, сауны и т.д

Здравствуйте уважаемые.

Нужен новый дизайн на сайт http://tisrostov.ru/

Можно хорошо переделанный шаблон с templamonster и подобных сайтов.

Чем занимается компания, почитайте на сайте.

Оставляйте заявки, завтра(10.06.2011г.) уже надо начать работать, сроки не большие.

До среды (15.06.2011г.) дизайн должен быть готов.Рассчитывайте силы пожалуйста.

Если готовы сверстать, указывайте в предложении цену и срок вёрстки.