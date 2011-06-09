Редизайн существующего сайта

Необходимо переделать существующий сайт

Сайт существует в начальной стадии. Разработан практически на коленке. Есть структура сайта. Сайт управляем на битрикс.

Мы компания по продаже он-лайн авиа и ж/д билетов, он-лайн бронирование гостиниц, он-лайн бронирование туров. Основная работа – работа с корпоративными клиентами. Поэтому дизайн сайта может быть предложен как деловой, так и лакшери.

От Вас требуется дизайн главной страницы и в принципе концепцию сайта. Желательно в 2-3х вариантах.

Высылаю вам бриф с ТЗ, готова выслать презентацию о нашей компании.

Впоследствии, при желании исполнителя, можно говорить о поддержании сайта, оптимзации и продвижении.

Так же победитель получит возможность разрабатывать еще 3 сайта для нашей компании