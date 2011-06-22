Агентство "Радуга Праздников", Санкт-Петербург

Мы организовываем мероприятия для любого заказчика - маленького/большого, частного/корпоративного, для детей/для взрослых, для развлечения/для извлечения материальной выгоды. Мы творчески подходим к созданию проекта и его реализации.

Хочется, чтобы а) наш ЛОГОТИП, основа которому придумана, был тонким, ярким и воздушным;

б) наш САЙТ, которому положено начало, но не очень состыковавшееся, был легко читаемым, оригинальным (чтобы употреблялся для заголовков мой шрифт) и отвечал бы нашим генеральным идеям, в том числе слогану. Приведённый в приложении макет - очень топорный, но мы были близки к пониманию дальнейших действий;

в) наша ВИЗИТКА отражала бы интерфейс сайта, имея в шапке силуэтную планку, содержала бы логотип и чёткую читаемую информацию.