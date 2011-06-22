Агентство "Радуга Праздников", Санкт-Петербург

$100
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок392 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы организовываем мероприятия для любого заказчика - маленького/большого, частного/корпоративного, для детей/для взрослых, для развлечения/для извлечения материальной выгоды. Мы творчески подходим к созданию проекта и его реализации.

Хочется, чтобы а) наш ЛОГОТИП, основа которому придумана, был тонким, ярким и воздушным;

б) наш САЙТ, которому положено начало, но не очень состыковавшееся, был легко читаемым, оригинальным (чтобы употреблялся для заголовков мой шрифт) и отвечал бы нашим генеральным идеям, в том числе слогану. Приведённый в приложении макет - очень топорный, но мы были близки к пониманию дальнейших действий;

в) наша ВИЗИТКА отражала бы интерфейс сайта, имея в шапке силуэтную планку, содержала бы логотип и чёткую читаемую информацию.

13 лет назад
swift2011
Глеб 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Anomia
Ольга 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Весьма доволен! Не смотря на хитросплетение моего ТЗ, Ольгой был оперативно найден логичный выход и, как результат, были нарисованы отличные логотип, визитки и сайт моей компании.
Хороший заказчик, приятный уравновешенный человек, с которым было легко общаться. Выполненое задание Глебу понравилась - и я довольна вдвойне :)
  • Похожие заказы

  • Html шаблон для Joomla

    $100

    Требуется нарисовать и сверстать html шаблон для Joomla. Тематика сайта услуги проведения торжеств и мероприятия (свадеб, корпоративов), услуги тамады, диджея, ведущего и т.п. Как пример в приложении дизайн одно из сайтов схожей тематики.

    HTMLJoomla
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Css и шаблон страницы для сайта

    Требуется создать стилевой файл и сверстать главную страницу сайта. Картинка в прицепе. Имеется она же в векторном виде в формате corel draw 12. Ее вышлю по почте (15Мб). Важно, что бы все было сделано максимально ...

    CSS
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет css + html

    Нужны 2 шаблона html - css с возможностью изменять параметры шаблона Для примера возьмем вот эти шаблоны: 1) 3 колонки https://chrome.google.com/webstore/ из 3 колонок 2) 2 колонки https://chrome.google.com/webstore/detail/ihklobncbkangkiiamccfgnlihbmjhlh (все кроме верхней демонстраций) В настройках css необходимо что-бы я мог ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Очень простой дизайн + лого + верстка

    $50

    Добрый день! Необходимо разработать простенький дизайн (белый фон, черный текст, минимум элементов) для вордпресса с интересным и тоже простым логотипом (черный и немного красного). После чего дизайн нужно сверстать как тему для вордпресса. Пример простого дизайна: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шапка в стиле прованс

    $50

    Есть сайт http://dakls.com.ua Нужно сделать шапку сайта в стиле прованс, а также изменить цвета, используемые на сайте, под этот стиль. Тематика сайта: продажа предметов интерьера в стиле Прованс.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    Итак, есть проект http://all-1c.ru/ Эдакий «продающий сателлит». Дизайна нет. То, что есть сейчас — это не дизайн. Собственно, хочется от вас, дорогие дизайнеры, дизайн. И вёрстку. Для вас — простор для креатива. Сроки — чем меньше, тем лучше. Цена — чем ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шапка для сайта кондиционеров.

    $40

    Всем доброго времени суток. Нужна шапка для сайта кондиционеров. Задание такое : размер шапки 900*300. Шапка должна быть как будто красками,либо карандашом ( клиент сказал в таких тонах как на арбате рисуют).Слева в картинке должен ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Форум

    Требуется изменить стандартный шаблон -сменить фон -переделать иконки из имеющихся картинок -сделать статическую шапку Указывайте цены

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад