Макет css + html

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки172 просмотра
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Нужны 2 шаблона html - css с возможностью изменять параметры шаблона

Для примера возьмем вот эти шаблоны:

1) 3 колонки https://chrome.google.com/webstore/ из 3 колонок

2) 2 колонки https://chrome.google.com/webstore/detail/ihklobncbkangkiiamccfgnlihbmjhlh (все кроме верхней демонстраций)

В настройках css необходимо что-бы я мог выбирать углы ровные или закругленные, цвет рамки, растянутый шаблон или фиксированный, цвет фона div или картинка, а также фиксировать картинку в каждом углу на страницы полностью (внизу, наверху, справа и слева). То есть мне нужен универсальный шаблон с возможностью корректировки

HTMLCSS
13 лет назад
vanea
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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