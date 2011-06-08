Очень простой дизайн + лого + верстка

Добрый день!

Необходимо разработать простенький дизайн (белый фон, черный текст, минимум элементов) для вордпресса с интересным и тоже простым логотипом (черный и немного красного). После чего дизайн нужно сверстать как тему для вордпресса. Пример простого дизайна: http://www.masteringapi.com/ (только не такой логотип) и http://ain.ua/ (интересные подчеркивания под меню). Подробное ТЗ есть. Сайт на английском языке.

Бюджет маленький, очень! Хочется понимать стоимость дизайна и, отдельно, верстки.

Сроки: до 2х недель

*В скайпах прошу НЕ добавлять, переписываюсь здесь в ЛС или по е-мейлу.

**Плачу на карту, вы должны знать расчетный счет своего банка, код МФО, номер ЗКПО и номер самой карты или у вас карта в Приватбанке.

Спасибо.