Итак, есть проект http://all-1c.ru/

Эдакий «продающий сателлит».

Дизайна нет. То, что есть сейчас — это не дизайн.

Собственно, хочется от вас, дорогие дизайнеры, дизайн. И вёрстку.

Для вас — простор для креатива.

Сроки — чем меньше, тем лучше.

Цена — чем меньше, тем лучше.

Остальное обсуждается.

Прошу писать по данному поводу только в личку, либо в заявках.