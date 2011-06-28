Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки410 просмотров
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Итак, есть проект http://all-1c.ru/

Эдакий «продающий сателлит».

Дизайна нет. То, что есть сейчас — это не дизайн.

Собственно, хочется от вас, дорогие дизайнеры, дизайн. И вёрстку.

Для вас — простор для креатива.

Сроки — чем меньше, тем лучше.

Цена — чем меньше, тем лучше.

Остальное обсуждается.

Прошу писать по данному поводу только в личку, либо в заявках.

Дизайн сайта
13 лет назад
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Zherenovskii
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$150
3 дня
Перепробовали кучу вариантов. И нашли идеальный вариант. Огромный плюс в карму за терпение и готовность идти на уступки. Всё на уровне, спасибо.
Приятно работать, когда чувствуешь поддержку и направленность на результат. Спасибо. Буду рад сотрудничеству и в дальнейшем.
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