Всем доброго времени суток. Нужна шапка для сайта кондиционеров. Задание такое : размер шапки 900*300. Шапка должна быть как будто красками,либо карандашом ( клиент сказал в таких тонах как на арбате рисуют).Слева в картинке должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, есть проект http://all-1c.ru/
Эдакий «продающий сателлит».
Дизайна нет. То, что есть сейчас — это не дизайн.
Собственно, хочется от вас, дорогие дизайнеры, дизайн. И вёрстку.
Для вас — простор для креатива.
Сроки — чем меньше, тем лучше.
Цена — чем меньше, тем лучше.
Остальное обсуждается.
Прошу писать по данному поводу только в личку, либо в заявках.
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