Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется разработать дизайн сайта букмекерской конторы. Верстать не надо! По сути разработка одной страницы. Описание: - Над шапкой в одну строку текстовое меню 3-4 пункта (меню повторяется в "подвале") и форма авторизации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта главной страницы.
Тема: переработка яйца (яичный меланж)
Дизайн довольно простой, логотип уже есть.
Указываем сроки выполнения.
Бюджет до 1000руб.
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