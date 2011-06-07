Шаблон сайта

Необходимо модернизировать дизайн сайта http://www.vernitas.lt/ Стиль оставить тот же, но сделать дизайн более современным и исправить явные ошибки. Просьба все предложения писать в проекте, - они скрыты от других исполнителей. На личку/аську/мыло отвечать не буду. Спасибо!