Сайт-каталог для ООО "Полимерные машины"

Переделываю клиенту сайтик с чистого html под Bitrix ... сам не дизайнер ... Нужно сделать редизайн уже имеющегося сайта, с согласованием клиента. ОЧЕНЬ желательно встретиться с заказчиком лично (г.Новосибирск), набросать скетч, обсудить сумму, условия оплаты ... в общем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн сайта каталога для сайта polymermachinery.ru.
Содержание сайта - каталог различных линий по переработке полимеров. Более подробно в приложении. Дизайн желательно получить достаточно лаконичный, единственно хотелось бы выделить элементы "задать вопрос специалисту" и оформить заявку (чтобы хотелось нажать :)
С уважением,
Михаил
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые ГОСПОДА ФРИЛАНСЕРЫ! Нужен уникальный красивый дизайн для корпоративного сайта юридической компании на CMS 1C:Битрикс. Детальная информация при дальнейшей переписке. Ждем предложений по цене и срокам. С уважением Юлия.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать карту, аналогичную той, что в аттаче, но с другим адресом. Все предложения пишите в проекте, - на личку/мыло отвечать не буду.Завершен13 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Хотелось бы заказать индивидуальный дизайн для ЖЖ Просьба оставлять ваши условия - сроки, стоимость и т.п.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, господа дизайнеры. Необходим креативный сайт-портфолио для продвижения услуг детской фотографии. Как пример креатива (в моем понимании) даю ссылку http://fifi-lapin.blogspot.com/p/fifi-fans.htmlЗакрыт13 лет назад
Необходимо доработать и оформить имеющуюся идею сайта для Рекламного агентства. Стандартные работы не подходят, предпочтение "молодым дарованиям" с образованием "графический дизайн"!!! Присылайте Ваши портфолио и цены на [email protected]! Если не поработаем в этот раз, то Ваши портфолио останутся ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
В связи со сменой структуры собственности требуется провести "мини-ребрендинг" предприятия: 1. логотип и фирменный стиль. 2. дизайн, верстка и постановка на движок сайта. 3. раскраска фирменного грузового автотранспорта компании Цель - визуально узнаваемый стиль и цветовая гамма. Структура сайта ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
И так, нужно добавить один элемент в дизайн сайта на движке ДЛЕ ( www.fishhunters.ru ) в названии категории - сделать ленту как- будто она уходит за сайт (пример даю в скрине - выделен красной линией) ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется разработать дизайн сайта по продаже облицовочного камня... 2 страницы, главная и каталог продукции. В приложении указаны ссылки на удачные сайты конкурентов. На выходе psd со слоями. Оплата wmr, потолок 3000wmr, срок до 3х дней. Исполнитель будет выбран ...Завершен13 лет назад
Сайт tehnorai(dot)org. ТЗ совсем краткое: подобрать фон, который бы гармонировал с логотипом (он сейчас в шапке – цвета логотипа будут именно эти). И изобразить какую-нибудь технику, на выбор дизайнера: строительная, эксковаторы, тракторы на базе мтз. ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад