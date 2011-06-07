Дизайн + вёрстка в Новосибирске

Переделываю клиенту сайтик с чистого html под Bitrix ... сам не дизайнер ...

Нужно сделать редизайн уже имеющегося сайта, с согласованием клиента.

ОЧЕНЬ желательно встретиться с заказчиком лично (г.Новосибирск), набросать скетч, обсудить сумму, условия оплаты ...

в общем поработать с клиентом.

на выходе должен быть красивый диз (понравившийся клиенту) + красивая вёрстка + кроссбраузерность

себе никаких посреднических процентов не накручиваю - вся оплата клиента за Вашу работу будет Ваша

сайт в исходном виде - offroadmaster.ru

Ну и вообще для совместной работы необходим дизайнер-верстальщик - время от времени подобные заказы будут иметь место.