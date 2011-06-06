Нарисовать шапку

Сайт tehnorai(dot)org.

ТЗ совсем краткое: подобрать фон, который бы гармонировал с логотипом (он сейчас в шапке – цвета логотипа будут именно эти). И изобразить какую-нибудь технику, на выбор дизайнера: строительная, эксковаторы, тракторы на базе мтз.

Скетча будет два, первый – техника на выбор дизайнера.И второй, если потребуется, заказчик сам назовет конкретную модель техники.