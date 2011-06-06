Нарисовать шапку

Тематика сайта: Справочники учебных заведений, sms – рассылка оценок для родителей учеников. Похожие сайты: http://www.osvita.com.ua/ Поиск хорошо реалиизован на этом сайте http://www.lun.ua/ Необходимо в дизайне предусмотреть баннерные места для 240*350 (правый баннер), 730*90 (вверхний баннер) Наобходим дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт tehnorai(dot)org.
ТЗ совсем краткое: подобрать фон, который бы гармонировал с логотипом (он сейчас в шапке – цвета логотипа будут именно эти). И изобразить какую-нибудь технику, на выбор дизайнера: строительная, эксковаторы, тракторы на базе мтз.
Скетча будет два, первый – техника на выбор дизайнера.И второй, если потребуется, заказчик сам назовет конкретную модель техники.
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