Lenders Realty

Добрый день, уважаемые господа фрилансеры. Чего хотелось бы. Минималистичного, но симпатичного дизайна. В стиле 1С. Макет структуры предоставлен в приложении. Пояснения по макету — сверху "логотип" 1с: бухгалтерии 8 (к примеру, как на коробке http://www.ret.ru/images/m51393/234457.jpg) — линки в контенте - ...