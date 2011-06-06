Простой дизайн и вёрстка одной страницы, 1C-style

Добрый день, уважаемые господа фрилансеры.

Чего хотелось бы. Минималистичного, но симпатичного дизайна. В стиле 1С.

Макет структуры предоставлен в приложении.

Пояснения по макету

— сверху "логотип" 1с: бухгалтерии 8 (к примеру, как на коробке http://www.ret.ru/images/m51393/234457.jpg)

— линки в контенте - плавно раскрываются и показывается новый контент

— вёрстка должна быть по всем правилам типографики, дабы любой допконтент отображался грамотно

— снизу, скорее всего, нужна будет форма заказа

— обязательно нужно использовать жёлтый цвет от 1с. можно пустить фоном, можно как-то ещё обыграть

Сроки и цена

Цена, я бы сказал, немного плавающая. По срокам — сутки. Рисовать и верстать там особо нечего. Минимализм рулит.

Просьба оставлять ваши заявки с портфолио. В аську, скайп и т.п. прошу не стучать. Свяжусь сам.