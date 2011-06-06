Изменить дизайн Shop script

Немного изменить существующий дизайн и максимально изменить html код страницы. Кроссбраузерность обязательна. При этом js менять нельзя!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо изменить дизайн страниц, добавить картинку в верхнюю часть сайта( аквариумная тематика), в левой колонке сделать корзину и каталог белым в черной закруглённой рамке, кнопки сверху можно тоже изменить, что бы подходили к общему фону. Сколько будет стоить такая работа.
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