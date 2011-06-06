Изменить дизайн Shop script

$100
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки166 просмотров
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Надо изменить дизайн страниц, добавить картинку в верхнюю часть сайта( аквариумная тематика), в левой колонке сделать корзину и каталог белым в черной закруглённой рамке, кнопки сверху можно тоже изменить, что бы подходили к общему фону. Сколько будет стоить такая работа.

13 лет назад
Antonreg28
Антон 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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