Изменить дизайн Shop script

Надо изменить дизайн страниц, добавить картинку в верхнюю часть сайта( аквариумная тематика), в левой колонке сделать корзину и каталог белым в черной закруглённой рамке, кнопки сверху можно тоже изменить, что бы подходили к общему фону. Сколько будет стоить такая работа.