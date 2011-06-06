Уникальная тема WordPress

Киностудия детских и юношеских фильмов (г. Киев) запускает новый юмористический сериал. На данном этапе готов пилотный выпуск, разрабатывается сайт проекта. Необходима разработка нескольких материалов: - фон сайта (промо нового выпуска, образец - www.kinopoisk.ru) - презентационная брошюра - обложка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема в стиле: модерн, космос, хайтек, роботы, сверхлюди.
Всё должно выглядеть агрессивно.
Примеры дизайнов, которые нравиться:
http://behance.vo.llnwd.net/profiles13/282108/projects/922480/bc487ccafef2a068c7e953f34cffe636.png
http://www.webdesigningdelhincr.in/Services.aspx
Должно быть представлено несколько макетов дизайна.
Тема должна поддерживать многоуровнее выпадающее меню.
Структура шаблона представлена в прикреплённом изображение. Прошу обратить внимание, что в шаблоне предусмотрено место, в котором будет выводиться виджет. В этот виджет будет вставлен short-код [exchanger]. Это кода от плагина, который выводит на сайте таблицу. Исполнителя проекта, ознакомлю с этим плагином.
В понедельник утром дам проект в работу. Утверждение макета дизайна может длиться до 1 дня. Указывайте цену, сроки и показывайте свои работы.
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