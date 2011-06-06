Уникальная тема WordPress

Тема в стиле: модерн, космос, хайтек, роботы, сверхлюди.

Всё должно выглядеть агрессивно.

Примеры дизайнов, которые нравиться:

http://www.blackdot.ca/

http://behance.vo.llnwd.net/profiles13/282108/projects/922480/bc487ccafef2a068c7e953f34cffe636.png

http://www.webdesigningdelhincr.in/Services.aspx

http://www.robot44.com/

Должно быть представлено несколько макетов дизайна.

Тема должна поддерживать многоуровнее выпадающее меню.

Структура шаблона представлена в прикреплённом изображение. Прошу обратить внимание, что в шаблоне предусмотрено место, в котором будет выводиться виджет. В этот виджет будет вставлен short-код [exchanger]. Это кода от плагина, который выводит на сайте таблицу. Исполнителя проекта, ознакомлю с этим плагином.

В понедельник утром дам проект в работу. Утверждение макета дизайна может длиться до 1 дня. Указывайте цену, сроки и показывайте свои работы.