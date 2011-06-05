Дизайн и верстка сайта продажи авиабилетов

Для сайта продажи авиабилетов и путевок требуется легкий и простой дизайн (вообще говоря, можно и из темплейта, только немного заточить под кое-какие специфические требования).

Напишите, пожалуйста, уровень цен (от/до) или вашу политику ценообразования.

Комментарии-заявки скрываются от других пользователей.

В личку просьба не писать, там у меня неразбериха, я потом не найду, что от кого :)

Заинтересовавшему кандидату (или нескольким кандидатам) я предоставлю список страниц и элементов на каждой странице (всего будет порядка 10-12 страниц), включая страницу логина и всё, что идёт за логином,

а также пришлю список существующих (чужих) сайтов, идеи которых мне нравятся (как пример).

Спасибо.