Дизайн для туристического блога на WP

Есть блог strany-mira.net

Под данный блог нужен современный красивый дизайн ПОРТАЛЬНОГО типа. Можно использовать различного рода плагины.

Вот дизайны, которые нравятся на вид:

http://www.stws.ru/web-templates/psd/1/

http://goldpromo.com.ua/joomla/templates/317-jv-mojow-joomla-template

Другими словами, данный проект выполняется в таком виде:

1) Я даю доступ к ФТП и делаю предоплату по WMZ с кодом протекции на срок, который мы оговорим

2) Исполнитель изготавливает макет сайта, мы его утверждаем

3) Исполнитель делает верстку и устанавливает на наш сайт дизайн

4) Мы утверждаем и отдаем код протекции.

Внимание! Для нас самый важный фактор - это выполнение ТОЧНО В СРОК! В противном случае, сделка будет отменена, а исполнитель получит отрицательный отзыв.