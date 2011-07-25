Дизайн для туристического блога на WP

Добрый день господа! Необходимо разработать дизайн "шапки" портала по энергосбережению. Нужно что то интересное и цепляющее. Тематика: энергосбережение, автоматизация, инновации Прошу подавать предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть блог strany-mira.net
Под данный блог нужен современный красивый дизайн ПОРТАЛЬНОГО типа. Можно использовать различного рода плагины.
Вот дизайны, которые нравятся на вид:
http://www.stws.ru/web-templates/psd/1/
http://goldpromo.com.ua/joomla/templates/317-jv-mojow-joomla-template
Другими словами, данный проект выполняется в таком виде:
1) Я даю доступ к ФТП и делаю предоплату по WMZ с кодом протекции на срок, который мы оговорим
2) Исполнитель изготавливает макет сайта, мы его утверждаем
3) Исполнитель делает верстку и устанавливает на наш сайт дизайн
4) Мы утверждаем и отдаем код протекции.
Внимание! Для нас самый важный фактор - это выполнение ТОЧНО В СРОК! В противном случае, сделка будет отменена, а исполнитель получит отрицательный отзыв.
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