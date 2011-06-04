Нужен оригинальный дизайн сайта

$120
Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок493 просмотра
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Здравствуйте. Нужен оригинальный дизайн сайта, на котором будут продаваться вот такие букеты.

Фон сайта будет однозначно белый. Расцветка зелено желтая. Нужен действительно творческий человек, который воплотит мои задумки :)

Дизайн сайта
13 лет назад
midit
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$120
7 дней